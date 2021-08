Kate Middleton e William in fuga: la vacanza segreta con i figli (Di giovedì 5 agosto 2021) Kate Middleton e William fuggono dai paparazzi e dai gossip, concedendosi una vacanza segreta con i figli. Dopo un anno piuttosto difficile, segnato dalla pandemia e dagli scandali che hanno travolto la Royal Family, i duchi di Cambridge hanno deciso di fuggire nelle isole Scilly. A svelarlo è Hello! secondo cui la coppia avrebbe raggiunto segretamente l’arcipelago al largo della Cornovaglia per trascorrere un po’ di tempo con i figli. George, Charlotte e Louis si sarebbero concessi corse, giochi sul prato e gite in bicicletta. Il tutto lontano da occhi ... Leggi su dilei (Di giovedì 5 agosto 2021)fuggono dai paparazzi e dai gossip, concedendosi unacon i. Dopo un anno piuttosto difficile, segnato dalla pandemia e dagli scandali che hanno travolto la Royal Family, i duchi di Cambridge hanno deciso di fuggire nelle isole Scilly. A svelarlo è Hello! secondo cui la coppia avrebbe raggiuntomente l’arcipelago al largo della Cornovaglia per trascorrere un po’ di tempo con i. George, Charlotte e Louis si sarebbero concessi corse, giochi sul prato e gite in bicicletta. Il tutto lontano da occhi ...

