Inter, Berti: “Lukaku? Resta qui, pago io. Potrei scendere in piazza” (Di giovedì 5 agosto 2021) L'ex calciatore e tifoso dell'Inter Nicola Berti ha lanciato un appello per la permanenza di Romelu Lukaku. Queste le dichiarazioni Leggi su pianetamilan (Di giovedì 5 agosto 2021) L'ex calciatore e tifoso dell'Nicolaha lanciato un appello per la permanenza di Romelu. Queste le dichiarazioni

Advertising

chievodimilano : RT @sportface2016: #Inter, le parole di Nicola Berti: 'Se vendono Lukaku, scendiamo in piazza' - AndreArmageddon : RT @sportface2016: #Inter, le parole di Nicola Berti: 'Se vendono Lukaku, scendiamo in piazza' - sportface2016 : #Inter, le parole di Nicola Berti: 'Se vendono Lukaku, scendiamo in piazza' - PianetaMilan : #Inter, #Berti: “#Lukaku? Resta qui, pago io. Potrei scendere in piazza” - Stefano_Berti : @swamilee @MarxKarletto secondo me va all'Inter, come doveva essere qualche anno fa -