Incidente in bici per Vasco Rossi (Di giovedì 5 agosto 2021) Il braccio destro adagiato in un tutore e un gran sorriso: così Vasco Rossi si è mostrato ai fan dopo la rovinosa caduta Leggi su ilgiornale (Di giovedì 5 agosto 2021) Il braccio destro adagiato in un tutore e un gran sorriso: cosìsi è mostrato ai fan dopo la rovinosa caduta

Advertising

rockolpoprock : Vasco Rossi, caduta in bicicletta: 'M sono lussato una spalla' - infoitcultura : Vasco Rossi, incidente in bici: “Un male boia”, come sta ora - ilgiornale : Il braccio destro adagiato in un tutore e un gran sorriso: così Vasco Rossi si è mostrato ai fan dopo la rovinosa c… - infoitinterno : Incidente in bici: soccorsi in codice rosso a Casnate con Bernate - barinewstv : Incidente in bici per Vasco -