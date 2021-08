Il primo prototipo di Ps5 (a forma di V) è apparso su eBay (Di giovedì 5 agosto 2021) (Foto: @Zuby Tech Twitter)Sin dalla prima apparizione nei disegni tecnici, il dev kit di Ps5 ha subito attratto l’attenzione per la singolare forma massiccia a V simile quasi a un motore quando piazzato in verticale. Le linee definitive della Playstation di nuova generazione sono poi risultate ben differenti da quelle degli speciali prototipi destinati alla fase di sviluppo software, dando ancora più fascino a questi pezzi molto rari. Uno di questi è apparso fugacemente su eBay. Le console inserite nell’asta erano in realtà due con appunto il dev kit altrimenti noto come Dfi-D1000aa e il kit di test Dfi-T1000aa del tutto simile a una ... Leggi su wired (Di giovedì 5 agosto 2021) (Foto: @Zuby Tech Twitter)Sin dalla prima apparizione nei disegni tecnici, il dev kit di Ps5 ha subito attratto l’attenzione per la singolaremassiccia a V simile quasi a un motore quando piazzato in verticale. Le linee definitive della Playstation di nuova generazione sono poi risultate ben differenti da quelle degli speciali prototipi destinati alla fase di sviluppo software, dando ancora più fascino a questi pezzi molto rari. Uno di questi èfugacemente su. Le console inserite nell’asta erano in realtà due con appunto il dev kit altrimenti noto come Dfi-D1000aa e il kit di test Dfi-T1000aa del tutto simile a una ...

