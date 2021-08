Greve in Chianti: ruba un monopattino elettrico. Arrestato (Di giovedì 5 agosto 2021) Ha 31 anni ed è finito in carcere anche con l'accusa del furto di un monopattino elettrico. I carabinieri della Stazione di Strada in Chianti (comune di Greve in Chianti), hanno Arrestato l'uomo per inosservanza ai provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria originati da reati contro il patrimonio. L'arresto scaturisce dalle reiterate inosservanze, da parte dell'uomo, alle disposizioni impartite dell'Autorità Giudiziaria a cui era sottoposto da qualche tempo per alcuni furti L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 5 agosto 2021) Ha 31 anni ed è finito in carcere anche con l'accusa del furto di un. I carabinieri della Stazione di Strada in(comune diin), hannol'uomo per inosservanza ai provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria originati da reati contro il patrimonio. L'arresto scaturisce dalle reiterate inosservanze, da parte dell'uomo, alle disposizioni impartite dell'Autorità Giudiziaria a cui era sottoposto da qualche tempo per alcuni furti L'articolo proviene da Firenze Post.

