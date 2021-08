Green Pass: obblighi per scuole e mezzi di trasporto | Punto Informatico (Di giovedì 5 agosto 2021) Queste le decisioni del Governo in tema di Green Pass: obbligo per docenti e studenti universitari, nonché sui mezzi di trasporto a lunga percorrenza. Green Pass: obblighi per scuole e mezzi di trasporto Punto Informatico. Read More Punto Informatico L'articolo Green Pass: obblighi per scuole e mezzi di trasporto Punto ... Leggi su helpmetech (Di giovedì 5 agosto 2021) Queste le decisioni del Governo in tema di: obbligo per docenti e studenti universitari, nonché suidia lunga percorrenza.perdi. Read MoreL'articoloperdi...

Ultime Notizie dalla rete : Green Pass Vaccino, Speranza: 'Pronti a terza dose, aspettiamo indicazioni scienza' 'Siamo pronti, abbiamo dosi a sufficienza per fare la terza dose' del vaccino anti - Covid. Lo afferma il ministro della Salute, Roberto Speranza, al termine del Cdm sul nuovo dl per il Green pass. 'Aspettiamo le indicazioni delle autorità scientifiche per dirci il tempo giusto per somministrare la terza dose, le prime indicazioni ci lasciano presupporre che si inizierà dai più ...

Green Pass: obblighi per scuole e mezzi di trasporto Questo il riassunto delle decisioni intraprese nel Consiglio dei Ministri n.32 a proposito dell'uso del Green Pass ed in estensione delle precedenti decisioni intraprese il 29 luglio scorso: Green Pass, le decisioni del Governo Queste le decisioni del Consiglio dei Ministri con votazione all'unanimità ...

Nel bar irriducibile di Cuneo: “Non chiederemo il green pass per entrare” La Stampa Green pass, Governo approva obbligo per scuola e trasporti ROMA (ITALPRESS) – Via libera dal Consiglio dei ministri ha dato al decreto che disciplina il green pass. Il provvedimento disciplina l’utilizzo del certificato verde per scuola e trasporti. Pe quanto ...

Il governo riapre gli stadi: sì al 50% del pubblico col green pass e posti a scacchiera La mano tesa del Governo al mondo del calcio è arrivata: il Consiglio dei Ministri, oltre a parlare del green pass, ha dato mandato al Dipartimento dello ...

