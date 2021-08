Comunicato sindacale

Leggi su iodonna

(Di giovedì 5 agosto 2021) Il CdR di Rcs Periodici accoglie con soddisfazione l’andamento sorprendentemente positivo dell’Azienda dopo i difficili mesi della pandemia. Un balzo del +32% nei ricavi consolidati, 43,1 milioni in più di raccolta pubblicitaria, +40% di pubblicità sul digitale sono risultati importanti. Ci preme rimarcare però che la Periodici ha contribuito a questi numeri non solo chiudendo il 2020 con un bilancio in attivo, ma anche pagando un caro prezzo: prima attraverso sette mesi di contratto di solidarietà e dal luglio scorso con la Cigs di 19 mesi in essere. Due strumenti che gravano pesantemente sulla retribuzione dei giornalisti, a dispetto di ottime performance del gruppo, della ...