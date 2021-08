Campania, a scuola di pomeriggio: la proposta è stata approvata (Di giovedì 5 agosto 2021) Campania, a scuola di pomeriggio. La Giunta regionale ha approvato la proposta di un’offerta multidisciplinare con l’apertura pomeridiana. (Foto: Pixabay)Regione Campania, a scuola di pomeriggio. La Giunta regionale ha approvato la proposta progettuale “scuola Viva”. Questo progetto prevede la programmazione di nuovi interventi con l’obiettivo di rafforzare la relazione tra scuola, territorio, imprese e cittadini e contrastare il fenomeno della dispersione scolastica. La delibera ricevuta permetterà di proseguire per ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 5 agosto 2021), adi. La Giunta regionale ha approvato ladi un’offerta multidisciplinare con l’apertura pomeridiana. (Foto: Pixabay)Regione, adi. La Giunta regionale ha approvato laprogettuale “Viva”. Questo progetto prevede la programmazione di nuovi interventi con l’obiettivo di rafforzare la relazione tra, territorio, imprese e cittadini e contrastare il fenomeno della dispersione scolastica. La delibera ricevuta permetterà di proseguire per ...

