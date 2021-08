Calciomercato Cagliari: Cerri e Simeone via? Spunta Kouame (Di giovedì 5 agosto 2021) Alberto Cerri e Giovanni Simeone riflettono sul loro futuro. Intanto la dirigenza del Cagliari ha già in mente il primo nome per rinforzare il reparto Dopo il no di capitan Joao Pedro all’Atlanta, restano da definire il futuro degli altri due componenti del reparto offensivo: Alberto Cerri e Giovanni Simeone. Il classe 1996, come riporta L’Unione Sarda, vorrebbe rimanere in Serie A e, per questo motivo, spera in un’offerta concreta da parte della Salernitana che ha già manifestato un certo interesse nei suoi confronti. Il Cholito, invece, rimane uno degli obiettivi principali del Marsiglia ma, secondo il ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 5 agosto 2021) Albertoe Giovanniriflettono sul loro futuro. Intanto la dirigenza delha già in mente il primo nome per rinforzare il reparto Dopo il no di capitan Joao Pedro all’Atlanta, restano da definire il futuro degli altri due componenti del reparto offensivo: Albertoe Giovanni. Il classe 1996, come riporta L’Unione Sarda, vorrebbe rimanere in Serie A e, per questo motivo, spera in un’offerta concreta da parte della Salernitana che ha già manifestato un certo interesse nei suoi confronti. Il Cholito, invece, rimane uno degli obiettivi principali del Marsiglia ma, secondo il ...

Calciomercato Inter, offerta dalla Turchia per Nainggolan. Ultime La trattativa con il Cagliari per Nainggolan non sembra decollare ed ecco quindi che per il belga si fa vivo il Besiktas Il ritorno di Radja Nainggolan a Cagliari è più difficile del previsto. Nonostante i continui contatti tra Inter e Cagliari che riguardano il belga ma anche Nandez e Pinamonti, la trattativa non sembra essere vicina a ...

Calciomercato Cagliari, il Marsiglia non molla Simeone: la situazione Calcio News 24 Milan: Ramsey della Juventus potrebbe essere la mossa a sorpresa per la trequarti Ramsey potrebbe diventare un'opportunità di mercato in prestito, soprattutto se la Juve dovesse completare il centrocampo con Locatelli e Pjanic ...

Spezia: Ritorno di fiamma per Farias? (Calciomercato.com) Dunque il centrocampista avrebbe sciolto le riserve in questi giorni dopo essersi reso conto delle difficoltà del Cagliari di riportarlo in Sardegna. Ora la domanda è solo una’ ...

