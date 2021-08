Banca MPS torna in utile nel 1° semestre

(Di giovedì 5 agosto 2021) (Teleborsa) –MPS ha chiuso il primocon undi periodo al lordo delle imposte di 145 milioni di euro, rispetto al rosso di 642 milioni al 30 giugno 2020. Considerando gli effetti netti della PPA (-1,8 mln di euro), l’di periodo della Capogruppo ammonta a 202 milioni di euro, a fronte di una perdita di 1.081 mln di euro conseguita nello stesso periodo del 2020. Il Gruppo ha realizzato ricavi complessivi per 1.564 mln di euro, in crescita del 7,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. In particolare, il margine di interesse è risultato pari a 585 mln di euro, in riduzione del 9,5% ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Banca MPS

Carige, la perdita dellascende a 49,9 milioni nel primo semestre Nel dettaglio, la perdita è ... leggi anche- Unicredit: tutti i punti da chiarire sulla cessione In grande spolvero le ......a UniCredit. "UniCredit e MEF avvieranno interlocuzioni in esclusiva per verificare la fattibilità dell'operazione " ha fatto sapere l'istituto senese in occasione dei conti " A tal fine,...Si attesta a 327 milioni di euro. Al 30 giugno 2021 Mps ha realizzato ricavi per 1,56 miliardi di euro, in crescita del 7,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente ...Mps Monte dei Paschi di Siena: il cda approva i risultati al 30 giugno 2021. Ecco in sintesi i risultati ottenuti dal gruppo bancario senese Risultato ...