Auto distrutta dalla fiamme sulla Palermo-Sciacca | paura per un automobilista

(Di giovedì 5 agosto 2021) Un’mobile è andata completamentelungo la, all’altezza di Giacalone. La vicenda si è consumata questa mattina attorno alle 11. Un’, una Citroen C2, ha preso fuoco per causa ancora da accertare lungo lo scorrimento veloce SS624. L’autista del mezzo per fortuna è riuscito ad uscire in tempo dall’abitacolo del veicolo e a mettersi in salvo. L’uomo è illeso. Non vi erano altri passeggeri nell’andata in. Hanno spento il rogo i Vigili del Fuoco. Sul posto anche i Carabinieri e i ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Auto distrutta

Il Faro online

Un brutto schianto che ha provocato tanta paura a Lecce , ma per fortuna si è risolto senza feriti, ma soltanto con un'. Dopo le quattro morti nei primi due giorni del mese di agosto appena cominciato, arrivate in terribili incidenti mortali che avevano già fatto parlare di 'Agosto nero sulle strade ...... verso le 14.56, un'e un furgone si sono scontrati andando a finire contro una colonnina del gas a lato strada, andata completamente. Due i feriti lievi , usciti dall'senza ...Auto cabriolet si ribalta, sfiorata la tragedia in via Circonvallazione a Seregno. La donna al volante non ha riportato conseguenze gravi.Un incendio doloso la notte scorsa ha distrutto quattro a Caorle. Per i vigili del fuoco non ci sono dubbi. Qualcuno ha appiccato le fiamme nel piccolo parcheggio di via Sile. Le vetture appartengono ...