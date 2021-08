Amazon, ufficiale l'ingaggio di Sandro Piccinini! Ecco tutti gli altri talent (Di giovedì 5 agosto 2021) Della ricca torta dei diritti televisivi della Champions League Amazon possiede una fetta molto consistente. Sarà il colosso americano, infatti, a detenere l'esclusiva delle partite del mercoledì sera della massima competizione europea per club. Nel corso della mattinata, Amazon ha annunciato i propri talent. Il nome di spicco, come si vociferava da un po' di tempo, sarà quello di Sandro Piccinini, che ritornerà in telecronaca dopo la finale dei Mondiali del 2018 tra Francia e Croazia. Ad affiancarlo, come seconda voce, ci sarà Massimo Ambrosini, che come Piccinini lascia dunque Sky. Già dalla prossima settimana sarà ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 5 agosto 2021) Della ricca torta dei diritti televisivi della Champions Leaguepossiede una fetta molto consistente. Sarà il colosso americano, infatti, a detenere l'esclusiva delle partite del mercoledì sera della massima competizione europea per club. Nel corso della mattinata,ha annunciato i propri. Il nome di spicco, come si vociferava da un po' di tempo, sarà quello diPiccinini, che ritornerà in telecronaca dopo la finale dei Mondiali del 2018 tra Francia e Croazia. Ad affiancarlo, come seconda voce, ci sarà Massimo Ambrosini, che come Piccinini lascia dunque Sky. Già dalla prossima settimana sarà ...

