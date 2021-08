Alessandra Caldoro aderisce al partito di Giorgia Meloni

(Di giovedì 5 agosto 2021), sorella dell’ex presidente della Regione Campania, Stefano, ha aderito a Fratelli d’Italia. L’adesione alguidato daè stata sottoscritta ieri alla presenza del responsabile dell’organizzazione Luca Ferrari e dell’onorevole Andrea Delmastro. “La scelta diè motivo di grande orgoglio per Fratelli d’Italia – commenta il coordinatore cittadino, Andrea Santoro – con lei abbiamo condiviso l’organizzazione di numerose campagne elettorali e quindi conosciamo bene il suo prezioso valore in ...

Corriere del Mezzogiorno

Alessandra Caldoro, sorella dell'ex presidente della Regione Campania, Stefano Caldoro, ha aderito a Fratelli d'Italia. L'adesione al partito guidato da Giorgia Meloni è stata sottoscritta ieri alla presenza del responsabile dell'organizzazione Luca Ferrari e dell'onorevole Andrea Delmastro. La sorella di Stefano, l'ex governatore: «Non ne ho parlato con lui, ho appreso che ha fatto pace con Carfagna, il ministro che non mi volle in lista per il consiglio comunale»