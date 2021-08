Via libera al Ponte sullo Stretto, Carfagna: “Sarà un’infrastruttura centrale” (Di mercoledì 4 agosto 2021) ROMA – “L’audizione del ministro Giovannini dà il via libera al Ponte sullo Stretto. Il progetto esce finalmente dal limbo delle idee da valutare e inizia un percorso di pianificazione, a partire da uno studio di fattibilità già finanziato. Non Sarà una grande cattedrale nel deserto, ma un’infrastruttura centrale nella nuova rete di collegamenti da realizzare con il Pnrr tra il Sud e il resto del Paese. È ora di superare le contese ideologiche: il Ponte non deve avere nessun colore politico, ma deve essere un servizio per gli italiani da portare a termine ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 4 agosto 2021) ROMA – “L’audizione del ministro Giovannini dà il viaal. Il progetto esce finalmente dal limbo delle idee da valutare e inizia un percorso di pianificazione, a partire da uno studio di fattibilità già finanziato. Nonuna grande cattedrale nel deserto, manella nuova rete di collegamenti da realizzare con il Pnrr tra il Sud e il resto del Paese. È ora di superare le contese ideologiche: ilnon deve avere nessun colore politico, ma deve essere un servizio per gli italiani da portare a termine ...

