Tutti i luoghi dove servirà il Green Pass dal 6 agosto (Di mercoledì 4 agosto 2021) dove servirà il Green Pass dal 6 agosto e dunque in quali luoghi sarà necessario esibire la certificazione verde obbligatoria. Mancano due giorni all’entrata in vigore dell’ultimo decreto Draghi in materia: il documento era già richiesto in specifici casi come per feste e cerimonie civili e religiose e pure per accedere a residenze sanitarie e assistenziali. Ai luoghi appena citati se ne aggiungono altri di comune utilizzo dal prossimo weekend. Ecco dove servirà dunque il Green Pass, considerando che ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 4 agosto 2021)ildal 6e dunque in qualisarà necessario esibire la certificazione verde obbligatoria. Mancano due giorni all’entrata in vigore dell’ultimo decreto Draghi in materia: il documento era già richiesto in specifici casi come per feste e cerimonie civili e religiose e pure per accedere a residenze sanitarie e assistenziali. Aiappena citati se ne aggiungono altri di comune utilizzo dal prossimo weekend. Eccodunque il, considerando che ...

reggiadicaserta : @monacelt Salve, come tutti i grandi luoghi di cultura, abbiamo un giorno di chiusura settimanale (il martedì), ma… - wordweb81 : Tutti i luoghi dove servirà il #GreenPass dal 6 agosto - angelo_dinicola : RT @reggiadicaserta: @monacelt Salve, come tutti i grandi luoghi di cultura, abbiamo un giorno di chiusura settimanale (il martedì), ma sia… - _tamigi : RT @GiovaQuez: Israele approva misure restrittive e avverte della possibilità di lockdown a settembre. Fra questi, Green Pass in tutti i lu… - valecasigli : RT @reggiadicaserta: @monacelt Salve, come tutti i grandi luoghi di cultura, abbiamo un giorno di chiusura settimanale (il martedì), ma sia… -