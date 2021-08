Seriate | scontro tra due auto | un ferito

(Di mercoledì 4 agosto 2021). Incidente stradale nella serata di mercoledì. I Vigili del fuoco della centrale di Bergamo sono intervenuti lungo la SS671 in direzione Bergamo al km 10 intorno alle 19:23. Due lecoinvolte, e unin codice giallo. Sul posto anche Polizia stradale die il personale medico del 118 con due ambulanze. I pompieri hanno messo in sicurezza i mezzi e hanno bonificato l’area compromessa.

Advertising

ValserianaNews : Scontro fra due auto sulla SS 671, due feriti soccorsi in codice giallo. -

Ultime Notizie dalla rete : Seriate scontro

BergamoNews

Nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 4 luglio, si è verificato un incidente stradale allo svincolo dell'A4 a. Nel sinistro sono rimaste coinvolte 6 persone, tra cui due bambini piccoli.Non mancano però le indiscrezioni su unointerno alla direzione strategica , in cui ... anche da parte di Ats (e non solo della Regione o della direzione generale dell'Asst di), gli ...Una guardia giurata di 39 anni è rimasta ferita ieri pomeriggio, 28 luglio 2021, in un incidente avvenuto lungo la "Francesca" a Ghisalba.Ghisalba. Una guardia giurata di 39 anni ferita e l’automobilista che l’ha urtato in fuga a piedi. È il bilancio dell’incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di mercoledì (28 luglio) in via Mornico ...