Rinnovo Insigne, colloquio con Spalletti e l'idea di ADL per trattenerlo: le novità (Di mercoledì 4 agosto 2021) Nel ripresentarsi all'SSC Napoli Konami Training Center di Castel Volturno, Lorenzo Insigne, è tornato più raggiante che mai pronto a mettersi subito a disposizione di Luciano Spalletti. Proprio col tecnico di Certaldo si è consumato un dialogo in ufficio, dove Spalletti gli ha ribadito la sua centralità nel progetto tecnico (dato che anche lui stesso fa fatica ad immaginare un Napoli senza il suo capitano), mentre Insigne, ringraziandolo, gli ha confermato la sua volontà di restare in azzurro. A questo punto, palla ad Aurelio De Laurentiis che gli presenterà le proprie condizioni e proverà a convincere il capitano ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 4 agosto 2021) Nel ripresentarsi all'SSC Napoli Konami Training Center di Castel Volturno, Lorenzo, è tornato più raggiante che mai pronto a mettersi subito a disposizione di Luciano. Proprio col tecnico di Certaldo si è consumato un dialogo in ufficio, dovegli ha ribadito la sua centralità nel progetto tecnico (dato che anche lui stesso fa fatica ad immaginare un Napoli senza il suo capitano), mentre, ringraziandolo, gli ha confermato la sua volontà di restare in azzurro. A questo punto, palla ad Aurelio De Laurentiis che gli presenterà le proprie condizioni e proverà a convincere il capitano ...

