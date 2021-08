Quando il progresso diventa l’anticamera dell’inferno (Di mercoledì 4 agosto 2021) Senza sapere genealogico qualsiasi analisi del presente è un esercizio vacuo. Ad esempio, per comprendere alcune tendenze contemporanee, come la cancel culture, credo sia essenziale esaminarne il retroterra genealogico; impresa di per sé già improba, e sicuramente impossibile da realizzare in questa occasione. Pertanto, circoscriverò la ricerca a pochi accenni alla storia dell’utopia, per di più limitatamente al suo «secolo d’oro» (Alberto Andreatta), vale a dire il Settecento. Il perché della scelta dell’utopia come tema, e il suo collegamento con la tendenza indicata sopra, si chiarirà nel corso dello scritto. Valga, in ogni caso, come premessa, la distinzione tra l’utopica piccola porta ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 4 agosto 2021) Senza sapere genealogico qualsiasi analisi del presente è un esercizio vacuo. Ad esempio, per comprendere alcune tendenze contemporanee, come la cancel culture, credo sia essenziale esaminarne il retroterra genealogico; impresa di per sé già improba, e sicuramente impossibile da realizzare in questa occasione. Pertanto, circoscriverò la ricerca a pochi accenni alla storia dell’utopia, per di più limitatamente al suo «secolo d’oro» (Alberto Andreatta), vale a dire il Settecento. Il perché della scelta dell’utopia come tema, e il suo collegamento con la tendenza indicata sopra, si chiarirà nel corso dello scritto. Valga, in ogni caso, come premessa, la distinzione tra l’utopica piccola porta ...

Advertising

five_stelle : @Giancar68963570 @AssuntaDavolio @virginiaraggi Non c'è un piano regolatore, non si può aspettare che qualcuno facc… - scavuzzo47 : Mi sbatte d'acchitto di fronte al Progresso a partire da quando l'uomo fece fuori i dinosauri! - aconoscitore : @stebellentani @valechindamo Ma non si tratta di personale ma di principio. Quando ero in Islanda e Norvegia i nego… - giraldiorazio : RT @rappys1: E'chiaro il disegno europeo che ci riguarda e lo sanno benissimo anche i ns governanti, quando la civiltà e il progresso raggi… - Chribuzz1 : L’ho scritto varie volte ma mi do pace. @jaxofficial, l’antisistema, nella pubblicità progresso su Rai1 che dice ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Quando progresso Incendi, sfiorata una vera e propria catastrofe ambientale: s'infiamma la polemica Ma l'allerta è cresciuta con forza quando gli incendi hanno raggiunto anche l'ex discarica di "San ... da certi politici come coloro che frenano i lavori e il progresso. Ma di quale progresso parliamo? ...

La transizione digitale (seconda parte) ... pensiamo ai cocchieri quando nacque l'automobile. Colao è ottimista. Colpisce oggi, però, che IA ... che, nel 2021, e con la velocità con cui cambiano le cose in seguito al progresso tecnologico, ci ...

Quando il progresso diventa l’anticamera dell’inferno Il Primato Nazionale Cuori, la fiction di Raiuno: quando inizia? Dopo il successo di Doc-Nelle tue mani, Raiuno prova a puntare su un altro medical drama, questa volta però ambientato nel passato. Cuori, nuova serie tv dell’autunno della prima rete Rai, vedrà Danie ...

Noir et Blanc, l’intervento di Laura Morante alla Milanesiana L’intervento dell’attrice nella serata dedicata a Baudelaire e Bertolucci: tra i protagonisti ci sarà anche Michel Houellebecq ...

Ma l'allerta è cresciuta con forzagli incendi hanno raggiunto anche l'ex discarica di "San ... da certi politici come coloro che frenano i lavori e il. Ma di qualeparliamo? ...... pensiamo ai cocchierinacque l'automobile. Colao è ottimista. Colpisce oggi, però, che IA ... che, nel 2021, e con la velocità con cui cambiano le cose in seguito altecnologico, ci ...Dopo il successo di Doc-Nelle tue mani, Raiuno prova a puntare su un altro medical drama, questa volta però ambientato nel passato. Cuori, nuova serie tv dell’autunno della prima rete Rai, vedrà Danie ...L’intervento dell’attrice nella serata dedicata a Baudelaire e Bertolucci: tra i protagonisti ci sarà anche Michel Houellebecq ...