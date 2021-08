Programmi TV di stasera | giovedì 5 agosto 2021 Su Italia1 «FBI | Most Wanted»

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 5 agosto 2021) FbiRai1, ore 21.25: DOC – Nelle tue mani 1×11 – Cause ed effetti: Dopo il ritrovamento della cartella clinica del paziente deceduto per errore, Andrea tenta di ricostruire cosa è accaduto prima dello sparo che ha cancellato i suoi ricordi. Marco, responsabile di quel decesso, e Agnese si dirano poco collaborativi. Alba e Riccardo faticano a ristabilire il loro rapporto e anche tra Gabriel ed Elisa le cose si complicano. 1×12 – L’imprevisto: Un incidente ferroviario trasforma il reparto di Medicina Interna in un Pronto Soccorso improvvisato. Tutti i medici sono chiamati a dare il massimo per far fronte all’emergenza. Tra ...