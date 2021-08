Parco Giardino Sigurtà, le fioriture estive da non perdere (Di mercoledì 4 agosto 2021) Il Parco Giardino Sigurtà Un’esplosione di verde brillante che confonde i sensi e mette in moto l’immaginazione; sentieri, boschi, aiuole fiorite in ogni periodo dell’anno, viali dal dolce profumo di rose e strutture antiche che spuntano tra gli alberi. Il Parco Giardino Sigurtà è ciò che di più simile esiste al paradiso in terra: un mondo a sé dove la natura è protagonista incontrastata, da quando il 14 maggio del 1407 il patrizio Gerolamo Nicolò Contarini acquistò questo lembo di terra a Valeggio sul Mincio, in Veneto, per farne un terreno agricolo. Quello fu solo il primo passo di una ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 4 agosto 2021) IlUn’esplosione di verde brillante che confonde i sensi e mette in moto l’immaginazione; sentieri, boschi, aiuole fiorite in ogni periodo dell’anno, viali dal dolce profumo di rose e strutture antiche che spuntano tra gli alberi. Ilè ciò che di più simile esiste al paradiso in terra: un mondo a sé dove la natura è protagonista incontrastata, da quando il 14 maggio del 1407 il patrizio Gerolamo Nicolò Contarini acquistò questo lembo di terra a Valeggio sul Mincio, in Veneto, per farne un terreno agricolo. Quello fu solo il primo passo di una ...

Advertising

reggiadicaserta : La #ReggiadiCaserta è pronta a stupire i visitatori! In foto lo Scalone Reale e dettagli degli Appartamenti Reali,… - simone_dela : RT @HuffPostItalia: Parco Giardino Sigurtà, le fioriture estive da non perdere - a_piedi_nudi : RT @HuffPostItalia: Parco Giardino Sigurtà, le fioriture estive da non perdere - HuffPostItalia : Parco Giardino Sigurtà, le fioriture estive da non perdere - barbararogan7 : RT @reggiadicaserta: La #ReggiadiCaserta è pronta a stupire i visitatori! In foto lo Scalone Reale e dettagli degli Appartamenti Reali, del… -