ORO!!! Il bergamasco Simone Consonni vince a Tokyo nell’inseguimento a squadre

(Di mercoledì 4 agosto 2021) ORO! Testa, cuore, ma soprattutto concentrazione e determinazione. Sono questi gli elementi che, Filippo Ganna, Francesco Lamon e Jonathan Milan hanno messo in campo nel corso della propria esperienza olimpica; aspetti che hanno permesso loro di riportare sul podio olimpico il ciclismo su pista italiano e di conquistare l’oro e il record del mondo. Decisi a migliorare il sesto posto di Rio de Janeiro 2016, i quattro azzurri hanno lavorato sodo per oltre cinque anni spremendo ogni stilla della propria energia e trovando l’amalga perfetta che caratterizza un team ...

Bergamonews : ORO!!! Il bergamasco Simone Consonni vince a @Tokyo2020 nell'inseguimento a squadre - BergamoNews - Wallee___ : Qui tra l’altro c’è anche un bergamasco che insomma dopo l’oro a uno di desenzano… #GiochiOlimpici - AmoBergamo : #Bergamo Sicura la prima medaglia olimpica per un bergamasco: Simone Consonni si gioca l'oro -

... ma anche Filippo Ganna e Francesco Lamon sono stati nostri atleti nel team- prosegue ... Se sarào argento non importa. Sarà comunque un risultato storico". Su Consonni poi i complimenti ...Il ciclistaSimone Consonni, 26 anni, originario di Ponte San Pietro, mercoledì 4 agosto si giocherà l'nella finale dell'inseguimento a squadre maschile di ciclismo su pista.L'Italia trionfa a Tokyo. Il quartetto del ciclismo su pista esagera: oltre l'oro arriva anche il record del mondo ...L'appuntamento è per domani 4 agosto alle 11 ora italiana.