Loeb-Elena vs Delecour-Guigonnet al Mont Blanc

I rally a 360°: in edicola il 5 di ogni mese per 12 mesi all'anno a soli 5 euro. Seguici su Instagram, Facebook, Google News e YouTube. In migliaia si sono strappati i capelli, chi si è schierato da una parte e chi dall'altra. "Traditore", "I soldi fanno tutto", eccetera fino al complottismo più becero. Era un divorzio che non era un divorzio. E così, a mesi di distanza da quello strappo, si ricompone l'equipaggio composto da Sébastiene Daniel.

... che ha vinto la gara nel deserto aragonese davanti ad un(al debutto con il nuovo copilota in sostituzione dello storico Daniel, ovvero Fabian Lurquin ) piegato all'ultimo da imprevisti ...Due differenti vincitori nella Clio Cup Italia , approdata di nuovo in Italia dopo alcuni appuntamenti "esteri". Nella tappa di Imola valida anche per il Gruppo A dedicato all'Italia, Marc Guillot e ...Nel fine settimana del 2-4 Settembre interessante appuntamento al Rallye du Mont Blanc, prova valida per il campionato francese, con due tra i piloti francesi più forti del recente passato. Ad annunci ...Sébastien Loeb ultimamente è concentrato sulla rivincita con Prodrive ed il team Bahrain Raid Xtreme alla prossima Dakar, affrontando competizioni rally raid, cross country e baja come quello di Españ ...