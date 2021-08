La tentatrice Carlotta Adacher | “Jessica viziata e prevedibile | reprimeva Alessandro”

(Di mercoledì 4 agosto 2021), lache ha catturato l’attenzione diAutera durante la nona edizione di Temptation Island, ha parlato in una recente intervista di come la storia conMascheroni abbia alterato il carattere del giovane milanese, definendo la ex fidanzata “”. Intanto sembra che la conoscenza tra i due stia lentamente continuando. L'articolo proviene da City Roma News.

Il protagonista del reality show di Canale5 ha intrapreso la conoscenza della bellaAdacher, che sembra essersi fatta un'idea molto chiara del percorso nel programma. Temptation ...Dopo aver lasciato la fidanzata Jessica Mascheroni al falò di confronto finale, Alessandro Autera ha ammesso di essersi infatuato della bellaAdacher. Concluso il programma e tornato ufficialmente single, Alessandro ha confessato a Filippo Bisciglia di essere in contatto cone, poco fa, ha deciso di fare una ...Anche se è finito ormai da qualche giorno Temptation Island continua a far parlare di sé, soprattutto per via degli sviluppi nelle vite dei ...Carlotta Adacher, la tentatrice che ha catturato l’attenzione di Alessandro Autera durante la nona edizione di Temptation Island, ha parlato in ...