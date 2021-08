Kit Harington racconta i problemi avuti dopo “Il Trono di Spade” (Di mercoledì 4 agosto 2021) Kit Harington si confessa a cuore aperto e rivela di aver avuto dei seri problemi mentali dopo aver finito di girare “Il Trono di Spade”, la super serie di HBO che lo ha reso celebre. “Mi sono fermato per un anno” ha dichiarato l’attore. L’attore ha detto che ha dovuto prendersi un anno fuori dal set dopo la fine della serie epica, mandata in onda da HBO per otto stagioni. Nella serie Kit interpretava uno dei personaggi più amati dal pubblico: Jon Snow. Durante una intervista al The Jess Cagle Show del broadcast americano SiriusXM, Harington ha rivelato che ha dovuto ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 4 agosto 2021) Kitsi confessa a cuore aperto e rivela di aver avuto dei serimentaliaver finito di girare “Ildi”, la super serie di HBO che lo ha reso celebre. “Mi sono fermato per un anno” ha dichiarato l’attore. L’attore ha detto che ha dovuto prendersi un anno fuori dal setla fine della serie epica, mandata in onda da HBO per otto stagioni. Nella serie Kit interpretava uno dei personaggi più amati dal pubblico: Jon Snow. Durante una intervista al The Jess Cagle Show del broadcast americano SiriusXM,ha rivelato che ha dovuto ...

