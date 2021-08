Il green pass serve al supermercato? Otto luoghi in cui non è obbligatorio (Di mercoledì 4 agosto 2021) Firenze, 4 agosto 2021 - Ma il green pass serve o no al supermercato? E' una delle domande che molti cittadini si fanno in vista dell'entrata in vigore del green pass venerdì 6 agosto . L'ora x è ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 4 agosto 2021) Firenze, 4 agosto 2021 - Ma ilo no al? E' una delle domande che molti cittadini si fanno in vista dell'entrata in vigore delvenerdì 6 agosto . L'ora x è ...

Advertising

borghi_claudio : Sarebbe bello non essere soli in questa battaglia. Faremo il possibile. 916 emendamenti per boicottare il Green p… - CarloCalenda : Sarà la dittatura sanitaria che prelude a quella sociale, morale e politica, ma qui a Vienna non ti servono neanche… - NicolaPorro : Che c’entra una risoluzione del Consiglio d’Europa con il #GreenpassObbligatorio? C’entra... Leggete la riflessione… - giovamb03420810 : RT @Gianfra48198185: @borghi_claudio Io sono vacinato con seconda dose, ho il green pass ma non entrerò mai in nessun posto dove è obbligat… - Emilydefilippis : Gentile hacker che hai deciso di hackerare tutto il sito della salute della Regione Lazio, per favore, non è che (s… -