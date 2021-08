I ripescaggi di Serie C, colpo di scena: pubblicata la nuova graduatoria (Di mercoledì 4 agosto 2021) colpo di scena suoi ripescaggi che riguardano il campionato di Serie C. Oggi il Tar ha respinto il ricorso presentato dalla Sambenedette, nel frattempo la Figc ha pubblicato una nuova graduatoria. Nell’elenco non figura il Fano perché “non ha documentato nel termine perentorio del 19 luglio 2021 di essere in possesso di tutti i requisiti di ammissibilità al Campionato Serie C 2021/2022 ed in particolare nel citato termine perentorio: a) non ha depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico l’originale della fideiussione Mediolanum s.p.a. del 16 luglio 2021; b) ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 4 agosto 2021)disuoiche riguardano il campionato diC. Oggi il Tar ha respinto il ricorso presentato dalla Sambenedette, nel frattempo la Figc ha pubblicato una. Nell’elenco non figura il Fano perché “non ha documentato nel termine perentorio del 19 luglio 2021 di essere in possesso di tutti i requisiti di ammissibilità al CampionatoC 2021/2022 ed in particolare nel citato termine perentorio: a) non ha depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico l’originale della fideiussione Mediolanum s.p.a. del 16 luglio 2021; b) ...

DiMarzio : #SerieC, ufficiale la nuova graduatoria per i ripescaggi. Il #Fano è stato escluso. Il 9 agosto uscirà il calendario - CalcioWeb : La nuova graduatoria dei ripescaggi in #SerieC: colpo di scena nelle ultime ore - sir_Khaay : RT @DiMarzio: #SerieC, ufficiale la nuova graduatoria per i ripescaggi. Il #Fano è stato escluso. Il 9 agosto uscirà il calendario https://… - ZeiGianni : RT @VideoNewsTV: LA F.I.G.C. HA MODIFICATO LA GRADUATORIA PER I RIPESCAGGI IN SERIE C. BOCCIATA L'ALMA JUVENTUS #FANO PER DIVERSE IRREGOLAR… - Lil77Gen : RT @DiMarzio: #SerieC, ufficiale la nuova graduatoria per i ripescaggi. Il #Fano è stato escluso. Il 9 agosto uscirà il calendario https://… -