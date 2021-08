I renziani propongono di approvare subito il ddl Zan con poche modifiche ma slitterà a dopo le elezioni

(Di mercoledì 4 agosto 2021) ...con Pd e 5S chiedendo più volte 'se il provvedimento si era fermato a causa delle ferie di Fedez' e sul fatto che 'più che scriverci un libro come ha fatto Zan era meglio scriverla in Gazzetta ...

Italia Oggi

vorrebbero arrivare a un'intesa proponendo il cosiddetto 'Lodo Faraone - Unterberger', ovvero un accordo preventivo sui punti più contestati del provvedimento, al fine di sminare il ...Dentro questo tentativo ci sono anche i 5 stelle e i, entrambi schierati a sostegno della ... Ma le soluzioni che, dalla banca pubblica per gli investimenti a uno spezzatino che tiri ...Italia Viva torna alla carica sul ddl Zan, l'ora X della battaglia scatterà oggi alla conferenza dei capigruppo in Senato, fissata per ...Dal tempo dell'«Enrico stai sereno» Renzi e Letta non hanno mai fatto pace. E da quando Letta è tornato da Parigi per raccogliere da Zingaretti la guida del Pd hanno ripreso a duellare. La guerra infi ...