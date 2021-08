Green Pass: obbligo per ristoranti e palestre da settembre su aerei e treni (Di mercoledì 4 agosto 2021) Tutto pronto per il Green Pass, con una tabella di marcia a scadenze ben definiti. Domani una nuova cabina di regia e a seguire il Consiglio dei ministri. Dal 6 agosto il certificato verde servirà per poter accedere all’interno dei ristoranti e delle piscine. Mario Draghi sostiene che la «priorità assoluta» è un rientro in sicurezza di studenti delle scuole di ogni ordine e grado, università comprese. Questa la direzione delle ultime riunioni di Palazzo Chigi con tecnici e ministri. Per Draghi il Green Pass è necessario anche per i professori e per il personale scolastico. Ma cosa emergerà dalla cabina ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 4 agosto 2021) Tutto pronto per il, con una tabella di marcia a scadenze ben definiti. Domani una nuova cabina di regia e a seguire il Consiglio dei ministri. Dal 6 agosto il certificato verde servirà per poter accedere all’interno deie delle piscine. Mario Draghi sostiene che la «priorità assoluta» è un rientro in sicurezza di studenti delle scuole di ogni ordine e grado, università comprese. Questa la direzione delle ultime riunioni di Palazzo Chigi con tecnici e ministri. Per Draghi ilè necessario anche per i professori e per il personale scolastico. Ma cosa emergerà dalla cabina ...

Ultime Notizie dalla rete : Green Pass Coronavirus. Green pass da venerdì 6 agosto: ecco come funziona Ansa . Dove e da quando servirà il Green pass? È previsto per chi ha almeno una dose di vaccino. Servirà da venerdì 6 agosto, a chi ha più di 12 anni d'età, per l'accesso, anche in zona bianca, a teatri, cinema, concerti, eventi ...

Radici (Assoturismo Scolastico): "Green Pass Per Riprendere I Viaggi Di Istruzione" ... chiediamo al governo di stabilire l'obbligo per gli studenti che vogliono partecipare ai viaggi di istruzione di avere il green pass. Questa circostanza potrà permetterci di ripartire, ma vuole ...

Green pass, come averlo con e senza codice il Resto del Carlino Green pass, verso l’obbligatorietà anche per il personale scolastico Liguria. Verso l’obbligo del green pass anche per il personale scolastico. Ieri l’ha dichiarato anche il premier Mario Draghi, “la scuola in questo momento ha la priorità assoluta” e la volontà è quel ...

Covid Lombardia, la curva del virus rallenta: giù Rt e incidenza dei contagi. «Il picco entro Ferragosto» L’epidemiologo La Vecchia: «Fra una settimana anche l’indice di contagio potrebbe scollinare sotto l’1 e sarebbe la conferma che l’ondata si sta livellando per poi spegnersi». L’importanza del trend d ...

