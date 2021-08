“Ethan non può suonare” I Maneskin annullano la loro esibizione, ecco cosa gli è accaduto (Di mercoledì 4 agosto 2021) I Maneskin, vincitori dell’Eurofestival, sono in giro per l’Europa in tour per i vari festival , impegnati tutta l’estate, ma l’imprevisto è dietro l’angolo e la tappa di domani 5 agosto al Lokerse Feesten in Belgio è stata annullata a causa di un problema ad un membro della band. L’infortunio Si tratta di Ethan, il batterista della band, che è stato colpito da una tendinite alle mani che gli rende impossibile suonare, come hanno annunciato loro stessi sull’account ufficiale: Siamo profondamente dispiaciuti di annunciarvi questa notizia, ma purtroppo non potremo suonare al @LokerseFeesten di ... Leggi su viaggiarealverde (Di mercoledì 4 agosto 2021) I, vincitori dell’Eurofestival, sono in giro per l’Europa in tour per i vari festival , impegnati tutta l’estate, ma l’imprevisto è dietro l’angolo e la tappa di domani 5 agosto al Lokerse Feesten in Belgio è stata annullata a causa di un problema ad un membro della band. L’infortunio Si tratta di, il batterista della band, che è stato colpito da una tendinite alle mani che gli rende impossibile, come hanno annunciatostessi sull’account ufficiale: Siamo profondamente dispiaciuti di annunciarvi questa notizia, ma purtroppo non potremoal @LokerseFeesten di ...

