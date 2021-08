ESG Reporting Awards | A2A | miglior report di sostenibilità nella categoria “Energy &Utilities”

(Di mercoledì 4 agosto 2021) (Teleborsa) – A2A è l’azienda con ildi&Utilities” raggiungendo il primo posto della classifica “ESG2021” di ESG Investing Global Markets Media Ltd, financial media company con base in Inghilterra. “Laè centralestrategia di A2A ed è alla base del progetto di Life Company lanciato con il nuovo Piano Industriale – ha dichiarato Carlotta Ventura, Direttore Communication, Sustainability e Regional Affairs di A2A – ...

Advertising

TuttoQuaNews : RT @Affaritaliani: Report sostenibilità, ESG Awards A2A prima in classifica nel settore Energy - Affaritaliani : Report sostenibilità, ESG Awards A2A prima in classifica nel settore Energy -

Ultime Notizie dalla rete : ESG Reporting

La Repubblica

A2A è l'azienda con il miglior report di sostenibilità nella categoria " Energy&Utilities " raggiungendo il primo posto della classifica "Awards 2021" diInvesting Global Markets Media Ltd , financial media company con base in Inghilterra. "La sostenibilità è centrale nella strategia di A2A ed è alla base del progetto ...... soprattutto SOX, Internal Controls e il Management', ha affermato Trevor Harris, ... E, parte di Moody'sSolutions, fornisce un parere di seconda parte sul quadro di obbligazioni verdi ...(Teleborsa) - A2A è l'azienda con il miglior report di sostenibilità nella categoria "Energy&Utilities" raggiungendo il primo posto della classifica "ESG Reporting Awards 2021" di ESG ...ESG Reporting Awards, A2A prima in classifica per il miglior report di sostenibilità nella categoria “Energy &Utilities” ...