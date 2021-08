Coppa Italia, ecco il programma dei trentaduesimi (Di mercoledì 4 agosto 2021) La Lega Serie A tramite comunicato ufficiale, ha diramato la programmazione per i trentaduesimi della Coppa Italia. La fase, prenderà il via a partire da venerdì 13 agosto e vedrà in campo al debutto Fiorentina, Genoa, Spezia e Udinese affrontare le rispettive avversarie. ecco il programma dettagliato: Pordenone-Spezia ven 13/08 ore 17.45 Genoa- vincente Perugia/Südtirol ven 13/08 ore 18.00 Udinese-Ascoli ven 13/08 ore 20.45 Fiorentina-Cosenza ven 13/08 ore 21.00 Benevento-Spal sab 14/08 ore 17.45 Cittadella-Monza sab 14/08 ore 18.00 Hellas Verona-vincente Como/Catanzaro sab 14/08 ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 4 agosto 2021) La Lega Serie A tramite comunicato ufficiale, ha diramato lazione per idella. La fase, prenderà il via a partire da venerdì 13 agosto e vedrà in campo al debutto Fiorentina, Genoa, Spezia e Udinese affrontare le rispettive avversarie.ildettagliato: Pordenone-Spezia ven 13/08 ore 17.45 Genoa- vincente Perugia/Südtirol ven 13/08 ore 18.00 Udinese-Ascoli ven 13/08 ore 20.45 Fiorentina-Cosenza ven 13/08 ore 21.00 Benevento-Spal sab 14/08 ore 17.45 Cittadella-Monza sab 14/08 ore 18.00 Hellas Verona-vincente Como/Catanzaro sab 14/08 ...

Advertising

brfootball : Euros ?? Serie A ?????????????????? Coppa Italia ?????????? Supercoppa Italiana ?????????? Giorgio Chiellini is not done yet ?? - Inter : ?? | COPPA ITALIA Ecco il tabellone della Coppa Italia 2021-2022 ?? - TorinoFC_1906 : ?? | COPPA ITALIA ?? @USCremonese ???Domenica 15 agosto ??Ore 21 ???Stadio Olimpico 'Grande Torino' #SFT - billi_danilo : Bologna in coppa Italia il 16 agosto Il debutto stagionale della squadra avverrà lunedì 16 agosto alle 18 al Dall’A… - DanielHuskas : RT @Inter: ?? | COPPA ITALIA Ecco il tabellone della Coppa Italia 2021-2022 ?? -