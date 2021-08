Caos procure: Cassazione conferma rimozione da magistratura per Palamara (Di mercoledì 4 agosto 2021) La decisione arriva dopo l'udienza che si e' svolta lo scorso 8 giugno dove i rappresentati della Procura Generale della Cassazione avevano chiesto di confermare l'espulsione dall'ordine giudiziario L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 4 agosto 2021) La decisione arriva dopo l'udienza che si e' svolta lo scorso 8 giugno dove i rappresentati della Procura Generale dellaavevano chiesto dire l'espulsione dall'ordine giudiziario L'articolo proviene da Firenze Post.

Ultime Notizie dalla rete : Caos procure Caos procure, Palamara: "Decisione Cassazione ingiusta" I supremi giudici hanno confermato la rimozione dalla magistratura dell'ex consigliere del Csm 'La battaglia continua. Rispetto la decisione che però ritengo ingiusta perché so per certo di non aver ...

Caos Procure, la Cassazione conferma per Luca Palamara la rimozione dalla magistratura Giustizia. Confermata la rimozione dalla magistratura di Luca Palamara. Lo hanno stabilito le Sezioni Unite Civili della Cassazione in linea con quanto deciso dalla sezione disciplinare del Csm lo ...

Caos Procure, la Cassazione conferma per Luca Palamara la rimozione dalla magistratura Rai News

