Atlantia chiude primo semestre in utile e conferma outlook 2021

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 4 agosto 2021) (Teleborsa) –ilcon unnetto di 14 milioni di euro, a fronte della perdita del2020 pari a 1.054 milioni di euro, di cui di pertinenza del Gruppo per 34 milioni di euro (perdita per 772 milioni di euro nel2020). I risultati escludono il contributo del gruppo Autostrade per l’Italia a seguito della sottoscrizione dell’accordo per la cessione. Nel, il traffico autostradale risulta in crescita del 21% sul...