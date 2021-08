Amici, Lorella Cuccarini maestra di canto al posto di Arisa. Fan furiosi su Twitter: «Ma è una ballerina…» (Di mercoledì 4 agosto 2021) . Oggi, l’indiscrezione lanciata da Dagospia sul nuovo cast del talent condotto da Maria De Filippi. Arisa lascerebbe il programma, al suo posto Lorella Cuccarini che abbandona la cattedra di ballo per quella del canto, in squadra con Anna Pettinelli. New entry, Raimondo Todaro, nuovo prof di ballo. Ma le nuove cattedre, in particolare quella di canto assegnata a Lorella Cuccarini, spiazzano i fan. E su Twitter scoppia la polemica: «Lorella Cuccarini maestra di canto? Ma ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 4 agosto 2021) . Oggi, l’indiscrezione lanciata da Dagospia sul nuovo cast del talent condotto da Maria De Filippi.lascerebbe il programma, al suoche abbandona la cattedra di ballo per quella del, in squadra con Anna Pettinelli. New entry, Raimondo Todaro, nuovo prof di ballo. Ma le nuove cattedre, in particolare quella diassegnata a, spiazzano i fan. E suscoppia la polemica: «di? Ma ...

