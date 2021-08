Amici, Arisa non confermata tra i professori: la sua reazione su Instagram (Di mercoledì 4 agosto 2021) Dagospia ha lanciato l’indiscrezione secondo cui Arisa non sarà presente nella prossima edizione di Amici. Per farlo, l’autore della news, Giuseppe Candela, ha parlato di una lunga trattativa tra la produzione e la cantante “strampalata”. LEGGI ANCHE:– Il commento di Maria de Filippi su Arisa: ‘Ora tornatevene a casa’ Arisa ha commentato la notizia su Instagram, non gradendo l’appellativo usato nei suoi confronti: “Io non sono sgangherata, sono un’artista sgangherato è un termine che non mi rappresenta. Psycho sì. Scrivi Psycho e promuovi la musica invece di affossare la gente. Ciuccio non ... Leggi su funweek (Di mercoledì 4 agosto 2021) Dagospia ha lanciato l’indiscrezione secondo cuinon sarà presente nella prossima edizione di. Per farlo, l’autore della news, Giuseppe Candela, ha parlato di una lunga trattativa tra la produzione e la cantante “strampalata”. LEGGI ANCHE:– Il commento di Maria de Filippi su: ‘Ora tornatevene a casa’ha commentato la notizia su, non gradendo l’appellativo usato nei suoi confronti: “Io non sono sgangherata, sono un’artista sgangherato è un termine che non mi rappresenta. Psycho sì. Scrivi Psycho e promuovi la musica invece di affossare la gente. Ciuccio non ...

