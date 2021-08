Via libera della Camera alla riforma del processo penale. Il ddl Cartabia passa con 396 sì. Ora andrà al Senato (Di martedì 3 agosto 2021) La riforma del processo penale, in prima lettura parlamentare, è passata alla Camera con 396 sì, 57 no e 3 astenuti. Con il voto finale di Montecitorio, la delega sulla riforma del processo penale, riformulata totalmente con gli emendamenti della ministra Marta Cartabia, riceve dunque il primo sì dal Parlamento dopo oltre un anno dall’esame in prima lettura. Il ddl (qui il testo), che originariamente era stato proposto durante il Governo Conte Bis dall’allora guardasigilli Alfonso Bonafede, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 3 agosto 2021) Ladel, in prima lettura parlamentare, ètacon 396 sì, 57 no e 3 astenuti. Con il voto finale di Montecitorio, la delega sulladel, riformulata totalmente con gli emendamentiministra Marta, riceve dunque il primo sì dal Parlamento dopo oltre un anno dall’esame in prima lettura. Il ddl (qui il testo), che originariamente era stato proposto durante il Governo Conte Bis dall’allora guardasigilli Alfonso Bonafede, ...

