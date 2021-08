Tokyo 2020, oro nella vela con Ruggiero Tita e Caterina Banti (Di martedì 3 agosto 2021) Alle Olimpiadi di Tokyo 2020 Ruggiero Tita e Caterina Banti hanno vinto la medaglia d’oro nella classe mista Nacra 17 della vela. Gli azzurri hanno chiuso la Medal Race al sesto posto. Per l’Italia è la quinta medaglia d’oro ai Giochi giapponesi. Erano 21 anni, da Alessandra Sensini a Sidney 2000, che l’Italia non saliva sul podio più alto nella vela. Leggi su huffingtonpost (Di martedì 3 agosto 2021) Alle Olimpiadi dihanno vinto la medaglia d’oroclasse mista Nacra 17 della. Gli azzurri hanno chiuso la Medal Race al sesto posto. Per l’Italia è la quinta medaglia d’oro ai Giochi giapponesi. Erano 21 anni, da Alessandra Sensini a Sidney 2000, che l’Italia non saliva sul podio più alto

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 ATLETICA LEGGERA, 100 M: JACOBS D'ORO L'AZZURRO CORRE IN 9''80 #SkySport #Tokyo2020 #Jacobs - Rinaldi_euro : Gad Lerner riesce anche a rovinare la festa italiana per Tokyo 2020. L'assurdo tweet su Jacobs – Il Tempo - Eurosport_IT : SEI BELLISSIMA! ?????? Questo è il coronamento di una straordinaria carriera: goditela tutta, Vanessa! ???????? Rivivi… - LegaPremier : RT @SkySport: ULTIM'ORA TOKYO 2020 VELA, NACRA 17: MEDAGLIA D'ORO PER TITA-BANTI Equipaggio azzurro davanti a Gran Bretagna e Germania #Sky… - TV7Benevento : Tokyo 2020, Tita e Banti medaglia d'oro nella vela... -