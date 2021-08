Temptation Island | Carlotta contro Jessica

Leggi su solodonna

(Di martedì 3 agosto 2021) La tentatrice, che di recente sembra aver iniziato una frequentazione con Alessandro Autera, in queste ore ha rilasciato una lunga intervista al magazine ufficiale di Uomini e Donne, dove ha duramente attaccatoMascheroni, ex del personal trainer milanese. Nella nona edizione dianche quest’anno abbiamo conosciuto sei coppie pronte a mettere in gioco il loro amore. Tra di loro una delle più discusse è Articolo completo: dal blog SoloDonna