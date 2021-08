Pfizer e Moderna aumentano i prezzi dei vaccini per l’Unione Europea (Di martedì 3 agosto 2021) Salgono i prezzi dei vaccini Pfizer e Moderna per l’Unione Europea. E i vaccini serviranno perché già molti paesi pensano a una terza dose, a partire dalle persone più fragili. Lo ha già fatto Israele e potrebbe toccare ad altri. Ci sono poi sempre maggiori evidenze che i vaccinati, anche quando prendono la malattia, hanno conseguenze lievi e soprattutto non finiscono in terapia intensiva. Per l’Europa dunque un costo ancora più alto come era stato prospettato da molti e ora anticipato dal Financial Times. Leggi su vanityfair (Di martedì 3 agosto 2021) Salgono i prezzi dei vaccini Pfizer e Moderna per l’Unione Europea. E i vaccini serviranno perché già molti paesi pensano a una terza dose, a partire dalle persone più fragili. Lo ha già fatto Israele e potrebbe toccare ad altri. Ci sono poi sempre maggiori evidenze che i vaccinati, anche quando prendono la malattia, hanno conseguenze lievi e soprattutto non finiscono in terapia intensiva. Per l’Europa dunque un costo ancora più alto come era stato prospettato da molti e ora anticipato dal Financial Times.

Advertising

fattoquotidiano : Pfizer e Moderna alzano i prezzi dei vaccini alla Ue fino al 25%, come quei tizi che ridevano la notte del terremot… - petergomezblog : Vaccini, Financial Times: “Pfizer e Moderna hanno aumentato i prezzi per l’Unione europea: +25% e +10% dopo i test… - fattoquotidiano : Vaccini, Pfizer e Moderna aumentano i prezzi per l’Unione europea: 25% e 10% in più secondo i nuovi accordi - MariaAversano1 : RT @OttobreInfo: I governi occidentali non aprono ai vaccini cinesi, russi e cubani per permettere a Pfizer e Moderna di continuare a opera… - eugavi55 : RT @_GrayDorian: #Pfizer e #Moderna aumentano i prezzi dei vaccini. Come un pusher qualsiasi dopo che il prodotto ha creato dipendenza. -