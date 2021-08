Non è l’Arena: lo speciale di Massimo Giletti su La7 il 3 agosto (Di martedì 3 agosto 2021) Non è l’Arena: le anticipazioni dello speciale di oggi su La7, 3 agosto 2021 Questa sera, martedì 3 agosto 2021, su La7 dalle 21.20 va in onda uno speciale di Non è l’Arena, la trasmissione condotta da Massimo Giletti. Una puntata inedita dove si parlerà di uno dei temi caldi degli ultimi mesi: abusi e violenze. Sulla scia di un caso analogo a quello di Ciro Grillo e dei suoi tre amici, rinviati a giudizio con l’accusa di violenza sessuale di gruppo, Giletti riporterà in studio la testimonianza di due ragazze, che hanno denunciato di ... Leggi su tpi (Di martedì 3 agosto 2021) Non è: le anticipazioni dellodi oggi su La7, 32021 Questa sera, martedì 32021, su La7 dalle 21.20 va in onda unodi Non è, la trasmissione condotta da. Una puntata inedita dove si parlerà di uno dei temi caldi degli ultimi mesi: abusi e violenze. Sulla scia di un caso analogo a quello di Ciro Grillo e dei suoi tre amici, rinviati a giudizio con l’accusa di violenza sessuale di gruppo,riporterà in studio la testimonianza di due ragazze, che hanno denunciato di ...

Italbasket : ???????? Il quarto di finale Italia-Francia si giocherà alla Saitama Super Arena martedì 3 agosto alle ore 10.20 in It… - zazoomblog : Massimo Giletti torna in anticipo Non è l’Arena: da stasera martedì 3 agosto - #Massimo #Giletti #torna #anticipo - BenjaminW1892 : RT @Paolo25920999: Non c'è solo il #colosseo sotto attacco da parte di #Franceschini. @SboarinaVerona e i suoi vogliono coprire l'#arenadiv… - FanClubMGiletti : RT @nonelarena: #Anticipazioni Questa sera speciale #NonelArena di @GilettiMassimo. Queste le anticipazioni sul caso di cronaca al centro d… - Arena_Anto : RT @durezzadelviver: Tanta gente non crede più all’Autorità perché questa ha mentito ed è stata scoperta. Se smette di essere autorevole,… -