Napoli, test con il Wisla Cracovia senza Osimhen e Insigne (Di martedì 3 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sarà un Napoli senza Victor Osimhen quello che affronterà domani l'amichevole contro il Wisla Cracovia, prima della seconda parte del ritiro a Castel di Sangro. L'attaccante nigeriano ha un po' di affaticamento e Spalletti ha deciso di preservarlo, ritrovandolo direttamente nella seconda parte del ritiro. Osimhen resterà quindi a Castel Volturno, insieme ai nazionali azzurri Insigne, Di Lorenzo e Meret e a Fabian Ruiz, tornati dagli Europei e che hanno ripreso gli allenamenti. Resta in Italia anche Petagna che oggi ...

