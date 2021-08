Nandez | ' L' Inter? Non andrò in ritiro con il Cagliari'

Advertising

DiMarzio : Domani incontro tra @Inter e @CagliariCalcio per #Nandez e #Nainggolan - DiMarzio : #Nandez, obiettivo dell'@Inter, è tornato a #Cagliari e ha parlato del suo futuro - AlfredoPedulla : #Nandez prende uno dei due voli prenotati: venerdì avevamo detto 48-72 ore. Ha ribadito un concetto: solo #Inter - Bubu_Inter : La notizia di Nandez che non andrà in ritiro con il Cagliari fa ridere. Domani termina mini ritiro della squadra sa… - TV7Benevento : Calcio: Nandez, 'Inter? La mia testa è a Cagliari'... -

Così Nahitanal suo ritorno a Cagliari, reduce dalla Copa America giocata con l'Uruguay. Il centrocampista rossoblù è un obiettivo di mercato dell'La Juve cerca di riorganizzare il reparto difensivo, l'continua a trattare per(operazione legata al ritorno di Nainggolan al Cagliari), il Genoa ha ufficializzato Sirigu, mentre il Verona e Zaccagni lavorano per il rinnovo. Ogni giorno l'...Le voci sull'Inter? Non so ancora niente, la mia testa è qua a Cagliari. Devo parlare con il mio procuratore. Non andrò in ritiro ad Aritzo, ma sarò ad Asseminello ad allenarmi già da domani". Così ..."Sono contento di essere tornato. Le voci sull'Inter? Non so ancora niente, la mia testa è qua a Cagliari. Devo parlare con il mio procuratore. Non andrò in ritiro ad Aritzo, ma sarò ad Asseminello ad ...