Mercato Milan – Isco si informa: dialoghi con l’amico Brahim Diaz (Di martedì 3 agosto 2021) Le ultime sul Mercato del Milan. Dalla Spagna continuano ad accostare Isco ai rossoneri: la curiosità sui contatti con l'amico Brahim Diaz Leggi su pianetamilan (Di martedì 3 agosto 2021) Le ultime suldel. Dalla Spagna continuano ad accostareai rossoneri: la curiosità sui contatti con l'amico

Advertising

sportmediaset : Le Parisien: #Ibra voleva tornare a Parigi, il rinnovo col #Milan dopo il no del #Psg. #SportMediaset - calciomercatoit : ?? - AntoVitiello : Con #Hauge in partenza, il #Milan ha deciso di non privarsi di #Leao nel corso di questo mercato - sportli26181512 : Biasin: 'Ilicic sarebbe un grande innesto per il Milan': Intervenuto con un editoriale su Tuttomercatoweb, il giorn… - AndyRussell6 : RT @PianetaMilan: #Mercato #Milan – #Isco si informa: dialoghi con l’amico #BrahimDiaz -