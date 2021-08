Maneskin pronti ad una collaborazione di lusso | il post scatena i follower

Leggi su ck12

(Di martedì 3 agosto 2021) UnInstagram deila gioia dei fans, a comparire in un breve video la leggende vivente del punk rock Iggy Pop. Ecco il motivo Nella tarda serata di lunedì 2 agosto idecidono di sorprendere, e far impazzire al tempo stesso, i propri cinque milioni diInstagram. Il motivo è presto detto ed è insito in undove compare una mini clip video in cui la leggenda del Punk Rock, lo statunitense Iggy Pop li saluta. La clip in realtà è un take di una lunga conversazione fatta su Zoom ed è proprio questo are i fans. ...