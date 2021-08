L’Udinese fa sul serio: tutto su Lazar Samardzic (Di martedì 3 agosto 2021) L’Udinese è reduce da alcune stagioni deludenti, il club bianconero è riuscito a salvarsi solo nelle ultime partite. Il prossimo campionato si preannuncia di sofferenza, l’addio di De Paul è stato un colpo difficile da digerire per i tifosi bianconeri. L’argentino ha deciso di sposare il progetto dell’Atletico Madrid, L’Udinese ha realizzato una buona plusvalenza e può contare su disponibilità economica per chiudere innesti in entrata. Un colpo di sicuro talento porta il nome di Lazar Samardzic, è stato raggiunto l’accordo con il Lipsia per 3 milioni di euro ed è previsto l’arrivo in Italia già nelle prossime ore. Sarà a ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 3 agosto 2021)è reduce da alcune stagioni deludenti, il club bianconero è riuscito a salvarsi solo nelle ultime partite. Il prossimo campionato si preannuncia di sofferenza, l’addio di De Paul è stato un colpo difficile da digerire per i tifosi bianconeri. L’argentino ha deciso di sposare il progetto dell’Atletico Madrid,ha realizzato una buona plusvalenza e può contare su disponibilità economica per chiudere innesti in entrata. Un colpo di sicuro talento porta il nome di, è stato raggiunto l’accordo con il Lipsia per 3 milioni di euro ed è previsto l’arrivo in Italia già nelle prossime ore. Sarà a ...

