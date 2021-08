L’ombra della Russia dietro l’attacco hacker alla Regione Lazio. Quali sono i servizi paralizzati: quando ripartiranno (Di martedì 3 agosto 2021) Vietato attaccare gli ex stati dell’Unione Sovietica. Sarebbe questa l’unica regola d’ingaggio degli hacker che hanno attaccato il sito della Regione Lazio, secondo il filone d’indagine che seguono gli investigatori e che porta da via della Pisana fino in Russia. Da lì, spiega oggi Repubblica, rimbalzano le tracce lasciate dagli autori dell’attacco ransomware via proxy e Vpn per approdare in Austria e in Germania. E che ha mandato in tilt l’intera sanità del Lazio, tanto da lasciare malati senza assistenza. alla base di tutto c’è Lockbit ... Leggi su open.online (Di martedì 3 agosto 2021) Vietato attaccare gli ex stati dell’Unione Sovietica. Sarebbe questa l’unica regola d’ingaggio degliche hanno attaccato il sito, secondo il filone d’indagine che seguono gli investigatori e che porta da viaPisana fino in. Da lì, spiega oggi Repubblica, rimbalzano le tracce lasciate dagli autori delransomware via proxy e Vpn per approdare in Austria e in Germania. E che ha mandato in tilt l’intera sanità del, tanto da lasciare malati senza assistenza.base di tutto c’è Lockbit ...

Advertising

fanpage : C'è l'ombra della matrice dolosa dietro gli incendi che stanno devastando l'Italia - carlokarl : RT @GiancarloDeRisi: E ci siamo rotti il ca*zo di dover subire l'ennesimo ricatto da 10 miliardi da parte del PD per far eleggere Letta a S… - SamuelMalerba_ : Il mio corpo si contorce senza pace, però mi piace Mi rotolo nel fango, piango, rido, attendo Appoggio il palmo del… - pentagram54 : RT @GiancarloDeRisi: E ci siamo rotti il ca*zo di dover subire l'ennesimo ricatto da 10 miliardi da parte del PD per far eleggere Letta a S… - Rodica17957578 : RT @fanpage: C'è l'ombra della matrice dolosa dietro gli incendi che stanno devastando l'Italia -

Ultime Notizie dalla rete : L’ombra della L’ombra della ‘ndrangheta sulle Atp Finals: commissariata la società del Pala Alpitour La Stampa