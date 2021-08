LIVE Stati Uniti-Spagna 81-71, Olimpiadi basket in DIRETTA: Ricky Rubio tiene in partita i suoi (Di martedì 3 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 83-75 UN ALTRO LAYUP VINCENTE DI Rubio! 83-73 Ancora Rubio. 83-71 Due punti di Holiday. 81-71 1/2 ai liberi di Garuba. 81-70 1/2 di Rodriguez ai liberi. Antisportivo degli USA, ora. 81-69 Rubio risponde a tono. 81-66 Bomba di Tatum e Team USA torna a +15. 78-66 1/2 ai liberi di Tatum. Fallo antisportivo di Rubio. 77-66 TATUM DA TRE! 74-66 Ancora Lillard! 72-66 1/2 ai liberi per Hernangomez. 72-65 Bomba di Lillard dall’angolo. 69-65 Garuba da sotto. -4 Spagna. Il terzo quarto finisce qua. 69-63 EL CHACHO DA TRE. LA ... Leggi su oasport (Di martedì 3 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA83-75 UN ALTRO LAYUP VINCENTE DI! 83-73 Ancora. 83-71 Due punti di Holiday. 81-71 1/2 ai liberi di Garuba. 81-70 1/2 di Rodriguez ai liberi. Antisportivo degli USA, ora. 81-69risponde a tono. 81-66 Bomba di Tatum e Team USA torna a +15. 78-66 1/2 ai liberi di Tatum. Fallo antisportivo di. 77-66 TATUM DA TRE! 74-66 Ancora Lillard! 72-66 1/2 ai liberi per Hernangomez. 72-65 Bomba di Lillard dall’angolo. 69-65 Garuba da sotto. -4. Il terzo quarto finisce qua. 69-63 EL CHACHO DA TRE. LA ...

dearborn_75 : RT @MoviesAsbury: I due fratelli #ColinJost e #CaseyJost sono stati ingaggiati dalla #Paramount per scrivere un nuovo film live action sull… - MoviesAsbury : I due fratelli #ColinJost e #CaseyJost sono stati ingaggiati dalla #Paramount per scrivere un nuovo film live actio… - zazoomblog : LIVE Stati Uniti-Spagna Olimpiadi basket in DIRETTA: Durant sfida i fratelli Gasol! - #Stati #Uniti-Spagna… - gleescovers : ci sono stati due sb forse ho detto qualcosa di sbagliato ma ill live with it - italian_roses : #Throwback [020819] I ragazzi sono stati live per qualche minuto! Direzione? Studio fotografico per farsi una bell… -