Le Pen, Macron e la variabile populista: la politica francese ai raggi X (Di martedì 3 agosto 2021) Marine Le Pen contro Emmanuel Macron. Alle elezioni presidenziali del 2022, la Francia potrebbe assistere al revival della sfida già andata in atto nel 2017. In quell’occasione, i due candidati superarono lo scoglio del primo turno ottenendo rispettivamente il 24,01% e il 21,30% delle preferenze. Per la prima volta nessuno dei due storici partiti francesi, InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 3 agosto 2021) Marine Le Pen contro Emmanuel. Alle elezioni presidenziali del 2022, la Francia potrebbe assistere al revival della sfida già andata in atto nel 2017. In quell’occasione, i due candidati superarono lo scoglio del primo turno ottenendo rispettivamente il 24,01% e il 21,30% delle preferenze. Per la prima volta nessuno dei due storici partiti francesi, InsideOver.

Advertising

AleksLepri : @DitomedioXl Cioè constatare, come pensiero personale che all’ultimo giro elettorale francese, i francesi hanno vot… - CedroneBruno : @Cambiacasacca I Francesi hanno quello che meritano visto che alle elezioni del Presidente pur di non far vincere l… -