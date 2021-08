iPhone 12 mini 128GB nuovo con 189 € di sconto | Punto Informatico

(Di martedì 3 agosto 2021) Uno smartphone che non ha bisogno di presentazioni, nella sua forma più recente e compatta:12oggi proposto in fortesu eBay.12con 189 € di. Read MoreL'articolo12con 189 € diproviene da HelpMeTech.

Apple iPhone 12 mini (64GB) - Minimo Storico - Al costo di 659,00€ anzichè 839,00€
Novità Apple iPhone 12 mini (64GB) - A soli: 710,00€ invece di: 839,00€

Progettato da Apple appositamente per coloro che preferiscono i dispositivi dalle dimensioni contenute,12è protagonista oggi di un'ottima offerta su eBay, con uno sconto di 189,10 euro sul prezzo di listino . L'occasione perfetta per coloro che sono alla ricerca del melafonino che li ...Con i chip M1 Apple ha traslato in ambito computer quel che applica da anni in ambito, ... mentre 'subito dopo" è atteso un nuovo Macdi fascia alta, magari proprio con il chip M1X dei ...iPhone 12 ha anche il comparto fotografico, rispetto alla generazione precedente, ha avuto un upgrade fondamentale, che permette di scattare fotografie pazzesche anche di notte, con condizioni di buio ...Uno smartphone che non ha bisogno di presentazioni, nella sua forma più recente e compatta: iPhone 12 mini oggi proposto in forte sconto su eBay.