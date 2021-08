In Iran s'insedia l'impresentabile Raisi: sarà costretto a trattare con Ue e Usa (Di martedì 3 agosto 2021) Ebrahim Raisi ha oggi avviato nel corso di una cerimonia presieduta dalla Guida Suprema Ali Khamenei i necessari passaggi per l’insediamento ufficiale alla presidenza della Repubblica Islamica dell’Iran, che avverrà formalmente il prossimo giovedì dinanzi al Parlamento, come sancisce la Costituzione per il passaggio dei poteri dal presidente uscente, Hassan Rohani, al suo successore. Prende in tal modo avvio una fase certamente nuova e sotto molti aspetti controversa della politica Iraniana, caratterizzata dall’ingresso di un presidente sostenuto nella corsa elettorale attraverso una discussa campagna di squalificazione ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 3 agosto 2021) Ebrahimha oggi avviato nel corso di una cerimonia presieduta dalla Guida Suprema Ali Khamenei i necessari passaggi per l’mento ufficiale alla presidenza della Repubblica Islamica dell’, che avverrà formalmente il prossimo giovedì dinanzi al Parlamento, come sancisce la Costituzione per il passaggio dei poteri dal presidente uscente, Hassan Rohani, al suo successore. Prende in tal modo avvio una fase certamente nuova e sotto molti aspetti controversa della politicaiana, caratterizzata dall’ingresso di un presidente sostenuto nella corsa elettorale attraverso una discussa campagna di squalificazione ...

Advertising

HuffPostItalia : In Iran s'insedia l'impresentabile Raisi: sarà costretto a trattare con Ue e Usa - AlmaNews24it : #Iran: si insedia il nuovo presidente Ebrahim Raisi - ManginiE : RT @gabriella_roux: Raisi si insedia alla presidenza dell’Iran mentre il Paese è in una crisi sanitaria da Covid paragonabile a quella dell… - rod_gian : RT @ceciliasala: Raineri sulla guerra e io su un processo senza precedenti: messo in piedi da due procuratrici svedesi, coinvolge il nuovo… - PBaffelli : RT @ceciliasala: Raineri sulla guerra e io su un processo senza precedenti: messo in piedi da due procuratrici svedesi, coinvolge il nuovo… -

Ultime Notizie dalla rete : Iran insedia In Iran s'insedia l'impresentabile Raisi: sarà costretto a trattare con Ue e Usa L'HuffPost In Iran s'insedia l'impresentabile Raisi: sarà costretto a trattare con Ue e Usa Ebrahim Raisi ha oggi avviato nel corso di una cerimonia presieduta dalla Guida Suprema Ali Khamenei i necessari passaggi per l’insediamento ufficiale alla presidenza della Repubblica Islamica dell’Ir ...

Iran: Ebrahim Raisi insediato alla presidenza del Paese L'ultraconservatore Ebrahim Raisi si è insediato alla presidenza dell'Iran dopo avere ricevuto l'approvazione della Guida Suprema iraniana Ali Khamenei nel corso di una cerimonia tenuta questa mattina ...

Ebrahim Raisi ha oggi avviato nel corso di una cerimonia presieduta dalla Guida Suprema Ali Khamenei i necessari passaggi per l’insediamento ufficiale alla presidenza della Repubblica Islamica dell’Ir ...L'ultraconservatore Ebrahim Raisi si è insediato alla presidenza dell'Iran dopo avere ricevuto l'approvazione della Guida Suprema iraniana Ali Khamenei nel corso di una cerimonia tenuta questa mattina ...